Chemisch bedrijf had lak aan veiligheidsregels: boete en taakstraf

Chemiebedrijf DBM Blending in Klundert moet een boete van 100.000 euro betalen, omdat het zich jarenlang niet aan de veiligheidsregels hield. De 79-jarige ex-directeur van het bedrijf kreeg een taakstraf van 120 uur. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch besloten.

Justitie had een boete van 300.000 euro tegen het bedrijf en een taakstraf van 240 uur tegen de voormalig directeur geëist. Toch overwegen het bedrijf en zijn ex-directeur een hoger beroep omdat ze het ‘fundamenteel oneens’ zijn met het oordeel van de rechter, zo laat hun advocaat Jouko Barensen weten.

In 2014 legde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de productie stil in een hal waar explosieve stoffen werden afgevuld en opgeslagen. Volgens de voormalige arbeidsinspectie hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Ook bij een controle in 2018 werden veel misstanden geconstateerd.

'Slechte veiligheidscultuur'

Volgens de rechter kregen werknemers onvoldoende instructies over hoe ze moesten werken met brandgevaarlijke stoffen. Volgens justitie was het ‘een bedrijf met een zeer slechte veiligheidscultuur’ en is het ‘puur geluk dat het niet is misgegaan'.

Volgens advocaat Barensen is het personeel nooit in een explosieve situatie terechtgekomen. Zijn cliënten menen dat naleving van de wetten en regels gevaarlijke omstandigheden niet kunnen voorkomen. Daarom overwegen ze de uitspraak van de rechter aan te vechten.

