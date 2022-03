Saharastof kleurt Brabant grauw, regen zorgt donderdag voor vieze auto's

Een grauwe lucht hangt boven Brabant (Foto: Ben Saanen). Foto: Ben Saanen. Volgende Vorige 1/2 Een grauwe lucht hangt boven Brabant (Foto: Ben Saanen).

Het Saharastof dat deze kant op zou komen zorgde woensdagochtend voor prachtige plaatjes. Op het eind van de middag was daar alleen niks meer van te zien. Boven Brabant hangt nu een grauwe gloed. De oorzaak is de bewolking die met het stof mee is gekomen, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Thijs den Ouden Geschreven door

“We hebben te maken met een toename van Saharastof uit het zuiden, maar ook met bewolking. Die combinatie zorgt ervoor dat de lucht een gelige, grauwe gloed krijgt.”

"Dat zorgt voor een veel mooier plaatje."

Woensdagochtend zorgde het Saharastof wel voor een prachtige zonsopkomst. Door de bewolking lopen we een fraaie zonsondergang mis. “Als het helder was geweest met alle stof dan hadden we een zonsondergang met mooie rode en oranje tinten gezien. Omdat er inmiddels veel meer stof in de lucht zit, zou dat nog mooier geweest zijn dan 's ochtends."

"Als je de auto instapt kun je beter niet je ruitenwisser aanzetten."