Brabant kiest: laagste verkiezingsopkomst van Brabant in Roosendaal

In Roosendaal is slechts 39,7 procent van de stemgerechtigden ook naar de stembus geweest, blijkt uit de voorlopige cijfers. Dat is de laagste opkomst in Brabant.

Dat is overigens nét niet het laagste aantal van Nederland. Die titel is voor de gemeente Rotterdam, waar 38,9 procent van de stemgerechtigden ook is gaan stemmen.

Kijk in dit kaartje hoe de opkomst in jouw gemeente is: