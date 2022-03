Zo kiest Brabant: stemmers gaan voor groen of lokaal

De stemmen zijn geteld, Brabant maakt zich op voor een definitieve uitslag. De grootste winst zit bij de lokale partijen en ook GroenLinks gooit hoge ogen. Wel togen een stuk minder Brabanders naar de stembus dan vier jaar geleden: een kleine 47 procent.

Dat is een daling van drie procent. Roosendaal heeft volgens de voorlopige cijfers de laagste opkomst in Brabant: 39,7 procent.

Lokale partijen zegevieren

Opnieuw zijn lokale partijen als winnaar uit de bus gekomen. In Brabant krijgen zij 43,2% van de stemmen, dat is bijna zeven procent meer dan vier jaar geleden. Op de Brabantse kaart (onder dit artikel) is duidelijk te zien dat lokaal de overhand heeft.

In de gemeentes Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden en Eersel komen de lokalen wel heel stevig in het zadel te zitten:

HOI Werkt kreeg in Hilvarenbeek 51,5 procent van alle stemmen.

Samenwerking Reusel-De Mierden kreeg in die gemeente 50,4 procent van de stemmen.

Eersel Samen Anders kwam in Eersel als grootste uit de bus met 45,5 procent.

Landelijke partijen

De VVD pakt in Brabant 13,1 procent van de stemmen. Het CDA volgt met 12,7 procent. Beide partijen hebben in Brabant verlies geleden, blijkt uit de voorlopige uitslag.

In 2018 had CDA nog een meerderheid in dertien Brabantse gemeentes, nu is ze nog de grootste in zes gemeentes: Altena, Bergeijk, Asten, Gemert-Bakel, Meierijstad en Bernheze.

D66 en GroenLinks boekten Brabantbreed gezien juist winst. In Oss is de SP niet meer de grootste, De Lokale partij Voor de Gemeenschap kwam daar als grootste uit de bus.

Politieke aardverschuiving

In Tilburg vindt een heuse politieke aardverschuiving plaats. GroenLinks stoomt daar op, krijgt er vier zetels bij en is nu met 10 zetels met afstand de grootste partij. D66 verliest wat, maar is wel de tweede partij.

Ook in Helmond is GroenLinks de grootste, met zeven zetels. De lokale partij Helder Helmond is met twee zetels winst daar de grote winnaar.

In Eindhoven is GroenLinks ook spekkoper, met negen zetels is ze de grootste. De partij heeft daar stuivertje gewisseld met de VVD, die in 2018 nog nipt van GroenLinks won.

VVD niet meer de grootste in Den Bosch

In Den Bosch moet de VVD plaats maken voor D66. De partij behoudt vijf zetels maar D66 krijgt er een zetel bij en wordt daarmee de grootste partij van Den Bosch. Ook in Veldhoven en Eindhoven verliest de VVD haar meerderheid.

Op de kaart van Brabant kleurt Breda, Best en Halderberge nog wel altijd VVD-blauw. In Breda verliest de VVD een zetel, CDA verliest 2 zetels en D66 wint er een. Forum voor Democratie is hier een nieuwkomer met een zetel, dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren met twee zetels en de Lijst Pim Fortuyn Breda met een zetel.

Landelijke nieuwkomers

Forum voor Democratie deed voor het eerst mee in Brabant, in acht gemeenten. In Den Bosch blijft de deelname onbeloond. In deze gemeente win FvD wél een zetel:

Roosendaal

Oss

Breda

Helmond

Meijerijstad

Tilburg

Eindhoven

Partij voor de Dieren mag volgens de voorlopige cijfers voor het eerst aan de slag in vier Brabantse steden. In Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg pakken zij zetels.

Volt komt mogelijk in de raad in Den Bosch en Eindhoven.