Stel kocht total loss verklaarde auto: handelaar moet geld teruggeven

De autohandelaar uit Oss die aan het Nijmeegse stel Jeroen (33) en Roos (28) een Hyundai had verkocht, moet van de rechter het volledige aankoopbedrag van 8500 euro terugbetalen. De tweedehands auto viel enkele maanden na de aankoop stil op de A2. Het stel ontdekte zelf dat ze, zonder het te weten, een total loss verklaarde auto hadden gekocht.

Behalve het aankoopbedag draait de eigenaar van het autobedrijf Autosale ook op voor de proceskosten.

Vier maanden na de aankoop kreeg Roos de schrik van haar leven toen de auto op weg naar haar ouders stilviel op de A2. Gelukkig zonder verdere gevolgen, maar Roos was naar eigen zeggen 'flink in paniek'.

Total loss

Via het onderhoudsboekje kwam het Nijmeegse stel de vorige eigenaar uit Duitsland op het spoor. Daar bleek dat de auto betrokken was geweest bij een ongeluk en total loss was verklaard.

De Osse verkoper van de auto had bij de verkoop het stel voorgehouden dat de auto alleen gebruikersschade had. Tijdens de zitting vertelde hij wel auto's te importeren, maar zeker geen schadeauto's. Autosale heeft nog aan Jeroen en Roos aangeboden om na het stilvallen van de auto, de motor te vervangen. Het stel is daar niet op ingegaan.

Schadeverleden

Volgens de rechter staat vast dat de autoverkoper niet heeft verteld dat de auto in het verleden een behoorlijke schade heeft gehad. Een verkoper is dat volgens de rechter verplicht dat te melden bij een verkoop. De rechter veroordeelt de eigenaar Autosale dan ook tot het terugbetalen van 8500 euro, het bedrag dat Jeroen en Roos hadden betaald van de Hyundai.

