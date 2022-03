Dode bij steekpartij in café Rosmalen, twee verdachten aangehouden

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

Bij een steekpartij in Rosmalen is zaterdagavond iemand om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond half tien in een café aan de Dorpsstraat. Even na elven maakte de politie bekend dat het slachtoffer is overleden. Eerder had ze al gemeld dat er twee verdachten zijn aangehouden.

Een traumahelikopter en een ambulance werden na de melding ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.

Wachten op privacy instellingen...