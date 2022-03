Sinti en Roma akkoord met Wim van de Donk als voorzitter 4 en 5 mei

Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de Sinti-gemeenschap zitten weer op één lijn. Vorig jaar mei eiste de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland en Woonwagenbelangen Nederland nog dat het besluit om Van de Donk te benoemen tot voorzitter zou worden teruggedraaid.

De voormalig commissaris van de Koning in Brabant werd ervan beschuldigd dat hij zich in het verleden discriminerend over deze groep mensen had uitgelaten.

'Toekomstige gezamenijke missie'

Inmiddels hebben de twee partijen met elkaar gesproken. Ze gaan werken aan een toekomstige gezamenlijke missie, zo melden ze in een persbericht. Een woordvoerder van het Nationaal Comité wil niet zeggen wat er precies is besproken.

Van de Donk laat weten dat de gesprekken intensief waren en dat die hem zeer gemotiveerd hebben om zich met de Sinti en Roma in te zetten voor deze groep. Hij voegt eraan toe dat deze groep tot op de dag van vandaag last heeft van vooroordelen.

Achterbergh hoopt op inzicht

Van de Donk heeft om de tafel gezeten met Sabina Achterbergh, voorzitter van de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland en Woonwagenbelangen Nederland. Zij heeft, zegt ze, goed duidelijk kunnen maken waar de pijn zit.

“Wij hopen dat hij nu ook inziet waar wij nog elke dag mee te maken hebben als het gaat om achterstelling en discriminatie”, meldt Achterbergh. Ze vertrouwt erop dat ‘we nu samen verder kunnen werken aan de erkenning van wat ons is overkomen en aan onze toekomstige gezamenlijke missie'.

Hierin komt ruimte voor verhalen van oorlogsslachtoffers, hun kinderen en kleinkinderen. Ook gaat het 'Nationaal Comité' helpen bij het behoud van het cultureel erfgoed van Sinti, Roma en woonwagenbewoners. Verder willen de twee partijen samen optrekken bij de bestrijding van discriminatie.

