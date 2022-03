Legerkapitein licht Defensie voor zes ton op: 'Wat ben ik een domme sukkel'

De 37-jarige Frans W. uit Waspik heeft voor de rechtbank in Breda toegegeven dat hij als kapitein van de landmacht het ministerie van Defensie jarenlang heeft opgelicht. Zo verdiende hij bijna zes ton. Tranen sprongen dinsdagmorgen in zijn ogen toen hij zich omdraaide en het woord richtte tot een aantal voormalige collega's in de zaal. De officier van justitie noemde hem een zeer brutale oplichter en eiste 3 jaar celstraf.

Volgens justitie is ook aangetoond dat hij gegevens van collega's heeft gestolen of vervalst, onder wie een vrouwelijke militair van de Vliegbasis Eindhoven. Met het illegaal verdiende geld heeft Frans financiële problemen aangepakt en een huis en een auto gekocht. In zijn huis werd bovendien 30.000 euro contant gevonden in een plunjezak. In juni 2020 werd hij aangehouden en zat hij twee dagen vast. Zijn baan bij Defensie is hij kwijt.

Frans W. zou namens Defensie onder meer materialen hebben besteld, die in werkelijkheid veel minder waard waren. Bovendien kwam het geld dat Defensie betaalde terecht op de rekening van een verzonnen bedrijf en zo via via op de rekening van de man uit Waspik. Het ging om onderdelen van de bushmaster, een gepantserd wielvoertuig dat onder meer in Afghanistan en Mali wordt ingezet.

Echte emotie toonde hij toen hij enkele ex-collega's, die de zitting bijwoonden, toesprak: "Het spijt me verschrikkelijk wat ik jullie heb aangedaan. Ik heb dertien jaar bij de landmacht gewerkt en weet dat je daar iedereen blind moet kunnen vertrouwen. Ik schaam me ontzettend."

Frans was kapitein bij het ministerie van Defensie en hij had een belangrijke functie in een logistiek legeronderdeel. Dat kwam hem goed van pas toen een jaar of zeven geleden de financiële problemen voor hem en zijn gezin zich opstapelden. "Ik wilde die oplossen door goederen te verkopen en het geld te houden. Het ging best makkelijk, maar het was ontzettend dom. Het liefst maak ik alles ongedaan. Wat ben ik een domme sukkel", stamelde hij.

Frans raakte naar eigen zeggen in paniek toen de belastingdienst bij hem aanklopte. Was de fiscus niet in actie gekomen, dan was er volgens hem aan zijn praktijken geen eind gekomen.