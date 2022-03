Volgende week kans op natte sneeuw en hagel: 'Hou je winterjas bij de hand'

Er lijkt maar geen eind te komen aan het mooie weer, maar volgende week moeten we de zon en hoge temperaturen toch even missen. Na het weekend duikt de temperatuur naar beneden en is er zelfs kans op winterse neerslag. “De winterjas is dus nog wel even nodig.”

De boosdoener is een hogedrukgebied vlakbij de Noordzee dat naar het westen verschuift, legt Roosmarijn Knol van Weerplaza uit: "Daardoor krijgen we last van de koudere noordenwind. De temperatuur daalt dan naar een graad of 10."

We moeten niet raar opkijken als er natte sneeuw of hagel valt, zegt Weerplaza. "Maar het is niet zo dat we een witte wereld krijgen", vertelt Knol.

10 graden is helemaal geen vreemde temperatuur voor eind maart, maar we zijn de laatste weken gewoon verwend met het zonnige en warme weer. "10 tot 12 graden is heel normaal voor deze tijd van het jaar. Daar zitten we nu dus ruim boven met 18 of zelfs 19 graden. Maar voor het gevoel is het een stuk kouder", zegt Knol.

