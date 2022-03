112-nieuws: brand in verzorgingstehuis • verwarde man in boeien geslagen

15.31

Op de Gezellelaan in Roosendaal is woensdagavond iemand aangehouden met een flink geldbedrag. Het gaat om een 21-jarige man uit België. Hij werd die avond door de politie aan de kant gezet en zei dat hij boodschappen had gedaan in Roosendaal. Agenten twijfelden aan zijn verhaal en doorzochten zijn auto. Daar vonden ze honderden euro's cash en een tas met dertien zonnebrillen die in totaal zo'n tienduizend euro waard zijn. De politie vermoedt dat de brillen zijn gestolen, dus de man is aangehouden.