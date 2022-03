112-nieuws: drie auto's botsen op A58 • 8000 euro in auto in Roosendaal

13.30

Agenten hebben dinsdag een 35-jarige man uit Wissenkerke (Zeeland) aangehouden in een huis aan de Doornehaag in Bergen op Zoom. Dat gebeurde na informatie uit de gekraakte berichtendienst Sky. Het huis is doorzocht en er zijn gegevensdragers in beslag genomen. In de auto van de verdachte zijn drugs gevonden. De man uit Zeeland zit nog vast en wordt vrijdag aan voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het politieonderzoek is nog niet afgerond.