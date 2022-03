112-nieuws: drie auto's botsen op A58 • fietser gewond bij aanrijding Breda

10.34

Een 30-jarige man uit Tilburg is woensdag aangehouden omdat hij een andere man zaterdag 12 maart zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Dit gebeurde op de Ampèrestraat in Tilburg, rond twee uur 's middags. Ook zou de man een knuppel bij zich hebben gehad. Uiteindelijk ging de verdachte er in zijn auto vandoor. De politie heeft bij het doorzoeken van het huis van de verdachte iets gevonden dat op een vuurwapen lijkt. Dit is in beslaggenomen.