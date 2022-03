112-nieuws: ontplofte gasfles in bos Waalre • fietser zwaargewond in Rijen

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven.

08.14 Problemen op A16 Er zijn donderdagochtend problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht zijn twee rijstroken afgesloten. Daardoor ontstaat een kilometerslange file, die begint bij knooppunt Klaverpolder. De ANWB waarschuwt voor een halfuur vertraging.

05.55 Politie zoekt getuigen van ongeluk De politie zoekt getuigen van een ongeluk op de N282 in Rijen. Het ongeval gebeurde afgelopen dinsdagavond op het fietspad vanuit Breda in de richting van Tilburg. Een fietser raakte zwaargewond, zo schrijft de politie op Facebook.