Een fikse wake-upcall, maar galeriehouder gaat na kunstroof gewoon verder

Een dag na de verbijsterende kunstroof, zit de schrik er bij Jan van de Loon van VDL Art er nog goed in. Máár sluiten is geen optie volgens de Eindhovense galeriehouder. "Op de lege wanden hebben we onze eigen schilderijen gehangen, die hadden we nog liggen."

Toen Van de Loon woensdagochtend zijn galerie binnenstapte, kreeg hij de schrik van zijn leven. "Ik doe het licht aan, kijk en denk: Jezus alles is weg!" De avond ervoor blijken inbrekers zes kunstwerken te hebben gestolen. En dat in slechts vier minuten tijd.

Een hele fikse wake-upcall, zo omschrijft galeriehouder Jan van de Loon de diefstal. "We worden er constant mee geconfronteerd. Of het nou bij het sluiten van de deur is, of enkel de lampen uitdoen: je bent ermee bezig in je hoofd. De galerie is mijn thuis, het is zo'n naar gevoel."

Maar bij de pakken neerzitten, dat staat niet in zijn woordenboek. De kale wand wordt opgevuld met eigen schilderijen en de kunstexpositie gaat gewoon door. "Stopzetten was geen optie. Door het fijne contact met kunstenaar Cornelis le Mair en de prettige samenwerking met de politie voelen we ons goed over de komende weken. Waarom zouden we dan stoppen? Dit is onze passie."