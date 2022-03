Razendsnelle kunstroof in Heuvelgalerie Eindhoven: 'Jezus, alles is weg'

Jan van de Loo in zijn leeggeroofde galerie. De galerie toen die nog volhing. Een van de gestolen werken. Een van de gestolen werken. Een van de gestolen werken. Een van de gestolen werken. Volgende Vorige 1/6 Jan van de Loo in zijn leeggeroofde galerie.

In nog geen vijf minuten tijd hebben inbrekers dinsdagavond rond acht uur bij VDL Art in Eindhoven zes schilderijen gestolen. De werken zijn in totaal tussen de vijftig- en zestigduizend euro waard. Het gaat om een schilderij van de Eindhovense kunstenaar Kees Bol en vijf schilderijen van de eveneens Eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair.

De emoties lopen hoog op bij galeriehouder Jan van de Loo en zijn medewerkster als ze over de roof praten. Tranen vloeien. Jan laat de achterdeur zien die door de inbrekers is geforceerd. Hoe ze zo snel binnen konden komen, is voor Jan een raadsel: "Geen idee, ik ben geen inbreker." Rond half tien woensdagochtend komt Jan zijn galerie binnen. "Ik doe het licht aan, kijk en denk: Jezus alles is weg! Ik heb meteen mijn medewerkster Daniëlle gebeld in de hoop dat dingen misschien verplaatst zijn. Wij zijn hier bijna iedere avond aan het werk maar vanwege het mooie weer was ik er een keer niet. Mijn medewerkster is rond half zes weggegaan. Iets later kwamen de inbrekers. Dat is op bewakingsbeelden te zien."

"Zes schilderijen weg in vier minuten tijd!"

"Ze zijn maar vier minuten binnen geweest. Zes schilderijen weg in vier minuten tijd", zegt Jan verbaasd. "Dat staat allemaal op beeld en de politie is die beelden aan het onderzoeken." De auto van de dieven moet gefilmd zijn, dat kan niet anders, denkt Jan. Volgens hem gingen de dieven goed voorbereid te werk. Ze waren razendsnel binnen. Jan zit vanaf zijn 21ste in de kunst. "Ik heb grote, open winkels gehad, onder meer in winkelcentrum Piazza Center. Bij mij is nog nooit iets gestolen, dit is de eerste keer."

"De schilderijen zijn niet van ons, die hadden we in bruikleen."

Jan en zijn medewerkster zijn compleet van slag door de roof: "Ik denk dat wij niet verzekerd zijn, dat is het probleem. En de schilderijen zijn niet van ons, die hadden we in bruikleen. Een klein geluk is het feit dat er geen certificaten van echtheid bij zitten. Zonder die certificaten zijn die dingen geen cent waard. Ze hebben iets gestolen waar ze niets aan hebben. Ze kunnen het ook niet op Marktplaats zetten."

"Ik hoop dat ze de schilderijen terug brengen."