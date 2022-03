Geen gouden bergen met meelwormen, gloednieuwe stal staat leeg

De markt voor meelwormen is niet rendabel meer stelt Mensinck (foto: YouTube / Jeugdjournaal).

Het leek een prachtig plan: een varkensbedrijf omtoveren tot meelwormenkwekerij. Van intensieve veehouderij naar duurzame insectenkweek. Remco Mensinck (26) uit Middelbeers waagde zich eraan en bouwde een gigantische stal van 7400 vierkante meter in Oostelbeers. Nu staat die gloednieuwe stal te koop: "De markt is verzadigd, er is te veel concurrentie van mensen met goedkoop geld."

Remco begon 3,5 jaar terug als afgestudeerd bioloog met kweken in een oude varkensstal aan de Langereijt. Z’n eigen proeftuin waar hij op kleine schaal experimenteerde met insectenteelt, bedoeld voor verwerking in veevoer en later misschien ooit voor menselijke consumptie. Op die plek kweekte hij zo’n 1200 kilo meelwormen per week. Hij zag het als een gouden toekomst, zijn oom investeerde groots in zijn plannen en financierde het project. Ze bouwden een grote loods. Oude oude varkensstallen werden omgebouwd tot opslag. Met als doel het kweken van 10.000 tot 30.000 kilo meelwormen per week.

"Als je met 25000 kilo meelwormen in de week zit, waar ga je ze laten?"

Maar naarmate de bouw vorderde, begon Remco steeds meer te twijfelen. “Ik besefte steeds meer dat het veel werk is voor relatief weinig geld, met veel risico en weinig winst. Daar heb ik met mijn oom regelmatig over gesproken het afgelopen jaar.”

Waar hij de meelwormen uit z’n proeftuin verkocht voor 4,25 euro per kilo, is die prijs volgens hem nu gekelderd naar 3,25 tot 3,50 euro per kilo. “En bij een kiloprijs van 4,25 draaiden we quitte, er is zo geen droog brood mee te verdienen. Maar je moet vooral genoeg afzet hebben, daar maken we ons het meeste zorgen over. Als je met 25.000 kilo meelwormen in de week zit, waar ga je ze laten? Er was veel risico en een heel kleine kans op een goede uitkomst.”

"Er is veel concurrentie van mensen met goedkoop geld."

Dat de prijs zo gekelderd is, komt volgens Remco doordat er te veel aanbod is. Er is volgens hem veel concurrentie van mensen met 'goedkoop geld'. "Denk aan nertsenkwekers die meedoen aan een subsidieregeling om te stoppen met hun bedrijf. Zij gaan vervolgens met dat subsidiegeld vrij eenvoudig meelwormen kweken." De Europese Unie heeft het kweken van meelwormen voor menselijke consumptie inmiddels toegestaan, maar volgens Remco zijn de regels nog altijd onduidelijk.

Sinds vijf weken staan de stallen nu te koop. Remco vindt het zonde dat zo gelopen is. “Dit is nooit de bedoeling geweest. Ik ben gelukkig redelijk stressbestendig maar ik baal er wel van. Het meelwormen kweken mis ik niet. Ik vond het vooral leuk dat je met een bedrijf echt iets opbouwt, dat het groeit.” Nu kweekt Remco even geen insecten meer en werkt hij als software-ontwikkelaar.

"Iedereen lijkt te weten wat ermee gaat gebeuren, behalve wij."

Wat er met de stallen gaat gebeuren, weet hij nog niet. Laatst hoorde hij in het roddelcircuit dat er een DHL-sorteercentrum in zou komen. De buurt maakt zich zorgen. "Iedereen lijkt te weten wat ermee gaat gebeuren, behalve wij. Voor ons is dit ook niet ideaal, we hebben er natuurlijk veel geld in zitten. Of we verkopen het, of we gaan er zelf nog iets in doen en dan wordt het zeker iets met insecten. Als het verkocht wordt, is een nieuwe bestemming altijd in overeenstemming met de gemeente, daar hoeft de buurt niet bang voor te zijn."