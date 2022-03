Snollebollekes-deuntje in stadion Rangers FC na doelpunten: 'Wa unne eer'

Na de Oranjeleeuwinnen ziet nu ook het Schotse Rangers FC de kracht van de megahit Links Rechts van Snollebollekes. De club brengt met een geheel eigen versie van het nummer een ode aan coach Giovanni van Bronckhorst.

De Schotten hebben het nummer dus wel wat aangepast. In plaats van "Allemaal van links naar rechts, de tent, die wordt gemold' zingen ze 'Walking down the copland road to see the rangers play'. Deze héle zin is ook meteen de titel van het nummer, veel minder bondig dan Links Rechts.

Eer

Snollebollekes vindt het een grote eer dat de club het nummer gebruikt, schrijft hij op Facebook: "Wa unne eer! Er kwam ons ter ore via Schotse voetbalfans da de Schotse voetbalclub Rangers FC Links Rechts gebruikt als scoringstune, als ode aan hun Nederlandse coach Giovanni van Bronckhorst."

De reacties onder de Youtube-video die gemaakt is van het nummer, zijn allemaal razend enthousiast. "Congrats. It's pure magic! Can't stop singing it," schrijft iemand. Een ander schrijft: "Can’t stop listening to this." Magie dus.

Weer iemand anders schrijft wat wij in Brabant allang wisten, dit is topkwaliteit: "Absolute quality mate."

