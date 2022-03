Man die tandarts in z'n hals stak was ontevreden over spoedbehandeling

De tandarts werd behandeld door ambulancepersoneel (foto: Tom van der Put, SQ Vision).

Een tandarts in Breda is vrijdagochtend in zijn nek gestoken door een ontevreden cliënt. Eerder bedreigde hij ook ander personeel. De man van 27 uit Oudenbosch is aangehouden, meldt de politie.

Fieke Nobel Geschreven door