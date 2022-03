Jarige Efteling toont tijdelijk sprookje met wonderlijk maffe theeleuten

De Maartse Haas en de Gekke Hoedenmaker staan klaar om bezoekers te ontvangen.

De Efteling luistert vanaf deze maandag zijn 70-jarige jubileum op met een behoorlijk maf verjaardags-theefeestje. Wie dat wil gaan bekijken, kan in Kaatsheuvel terecht op de Speelweide in Efteling Wonderland. Maar let op, bezoekers maken voor de eerste keer in de geschiedenis van het pretpark zelf deel uit van dit nieuwe, tijdelijke sprookje.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het verjaardags-theefeestje is gemaakt met een duidelijke knipoog naar het boek Alice in Wonderland van de Britse auteur Lewis Carroll. Een sprookje waarbij iedere logica ver te zoeken is.

De Gekke Hoedenmaker

Zo komen bezoekers via een konijnenhol terecht in de moestuin van de Maartse Haas. Daar klinkt vrolijke muziek en staan de Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas klaar om de gasten een plekje te geven aan een feestelijk gedekte theetafel, vol theekopjes, taartjes en feesthoedjes.

Wonderlijke tafereeltjes

Aan de dis is volop rijm, zang en dans. Gebakjes, zoete lekkernijen en thee staan klaar en er is een souvenirkraam met allerlei hebbedingetjes over zeventig jaar Efteling. Rondom de feesttafel en in een aantal wonderlijke tafereeltjes kunnen gasten foto’s van zichzelf maken. En hele geruststelling: je mag op ieder moment aanschuiven en weer vertrekken. Het tijdelijke sprookje is tot en met 3 oktober te bezoeken.