Politie kraakt telefoons: 4 aanhoudingen voor cocaïnehandel en witwassen

Vier verdachten zijn maandag door de politie opgepakt vanwege betrokkenheid bij grootschalige handel van cocaïne en witwassen. Vijf huizen en twee bedrijfspanden in Breda en Oosterhout zijn doorzocht.

De vier werden al geruime tijd in de gaten gehouden. De recherche heeft in het onderzoek gebruik gemaakt van een gekraakte chatservice, waarmee de verdachten het idee hadden dat ze onopgemerkt konden communiceren via versleutelde telefoons.

Het viertal is in de loop van maandag aangehouden. Het onderzoek gaat verder.