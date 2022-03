Opnieuw twee agenten onder de loep na grensoverschrijdend gedrag

Archieffoto: Karin Kamp

Opnieuw wordt er onderzoek gedaan naar twee medewerkers van de politie vanwege grensoverschrijdend gedrag. Eén van hen is per direct geschorst, ‘vanwege de ernst van de verdenking’ en de ander is met onmiddellijke ingang overgeplaatst.

Lobke Kapteijns Geschreven door