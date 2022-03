Berichten Taghi vanuit PI Vught aanleiding stilleggen berichtenservice

Berichtendienst eMates, waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, is maandag door minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming) stilgelegd. Hij deed dat nadat het OM aan de bel had getrokken bij over niet gescreende berichten, onder meer die van topcrimineel Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught.

Dat meldt het OM desgevraagd aan NRC. Taghi zou soms dagelijks 'tientallen berichten' via eMates hebben verstuurd. Het OM kwam Taghi's gebruik van eMates op het spoor in het onderzoek rond diens neef en advocaat Youssef T. die in oktober op bezoek in de EBI werd gearresteerd. Volgens het OM werkte hij mee aan een ontsnappingspoging van Ridouan Taghi.

eMates

Berichtendienst eMates werd in 2013 in Nederland gelanceerd en maakte een snelle opmars. De dienst is beschikbaar in alle gevangenissen en huizen van bewaring. Volgens eMates worden jaarlijks tweehonderdduizend berichten verstuurd.

Familieleden en vrienden kunnen een account bij eMates aanmaken en vervolgens een e-mail (à 45 cent) naar een gedetineerde sturen. Het is ook mogelijk een foto (à 30 cent) toe te voegen.

De berichten worden in de gevangenis geprint door gevangenispersoneel en overhandigd, soms zelfs nog op de dag van verzending.

Bepaalde gevangenissen, waaronder dePI Vught, ondersteunen ook de ‘antwoorddienst’ (à 30 cent). Daarbij ontvangt de gedetineerde bij zijn ‘post’ een antwoordvel dat met de hand kan worden beschreven en vervolgens ingescand wordt teruggestuurd naar de oorspronkelijke verzender.

Onbepaalde tijd

Minister Weerwind legde eMates maandag voor onbepaalde tijd stil. In een brief aan de Tweede Kamer somt de minister een waslijst aan bezwaren op: tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en eMates bestaat überhaupt geen contract, er is geen zicht op hoe eMates privacygevoelige informatie verwerkt en wie er bij eMates toegang tot heeft.

Net zoals bij reguliere post mag gevangenispersoneel de inhoud van de eMates-berichten controleren. Maar volgens het OM worden er te veel berichten verstuurd en staat het 'uitoefenen van toezicht hierop onder druk', zo schrijft Weerwind. Dat levert volgens het OM een aanzienlijk risico op van voortgezet crimineel handelen binnen de gevangenis.