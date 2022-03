Anonieme meldingen criminele zaken ook vorig jaar weer vaak met zachte G

Eén van de hofleveranciers van misdaadtips bij Meld Misdaad Anoniem; zo mag West-Brabant zich opnieuw met recht noemen. Vanuit de regio Zeeland-West-Brabant kwamen vorig jaar per 10.000 inwoners 15 tips binnen. Alleen Limburgers bellen vaker. De meeste meldingen gaan over drugshandel en drugsproductie daarnaast wordt ook geweld vaak gemeld.

In totaal is de tiplijn in 2021 25.000 keer gebeld. Dat is minder vaak dan het jaar daarvoor, toen de coronacrisis losbarstte.

Heet aantal van 25.000 ligt wel veel hoger dan in de jaren voor corona. Toen lag het aantal tips landelijk rond de 16.000. Marc Janssen van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem zegt sommige criminele activiteiten meer opvallen als mensen veel thuis zijn. "Straathandel valt erg op als er verder niemand buiten is. We zien ook dat in de tweede helft van het jaar het aantal meldingen daalde, omdat we toen het gewone leven meer oppakten."

Vertekend beeld

Het overgrote deel van de tips uit de regio Zeeland-West-Brabant werd gedaan met een Brabants accentje. Figuurlijk dan. Vooral de Brabanders melden veel en daardoor is het Zeeuwse beeld vertekend: "Daar wordt echt veel minder met de tiplijn gebeld. Volgend jaar komen er gewoon Brabantse cijfers", zegt Marc Janssen van de tiplijn.