Worstenbroodjes komen straks uit de printer voor mensen met slikproblemen

Mensen met kauw- en slikproblemen eten vaak nog steeds voedsel uit de blender: een bruine smurrie aangevuld met bouillon. Dat zegt Peter Nieuwkerk uit Bergen op Zoom. Samen met SVH Meester kok Eugène Swalen uit Eindhoven wilde hij daar verandering in brengen en bedacht hij een manier om dysfagiepatiënten weer te kunnen laten genieten van hun eten. Door het te maken met een 3D-printer.

De broccoli, bloemkool en worteltjes in het laboratorium van Gastronology 3D Foods in Bergen op Zoom zijn niet van echt te onderscheiden. Maar schijn bedriegt want deze groentes zijn allemaal met een lepel te eten. Daarvoor zijn ze eerst gekookt en daarna terug geprint in de vorm van de betreffende groente.

De gerenommeerde chef kookte regelmatig voor het koningshuis en voor internationale beroemdheden maar dit project gaat hem aan het hart. “Voor mijn werk kwam ik een paar jaar geleden opnieuw in een zorginstelling en tot mijn verbazing zag ik dat mensen nog steeds een pap opgediend kregen. Toen ik Peter leerde kennen, besloten we samen om iets aan dit probleem te doen."

Tot nu toe hebben de ondernemers zich vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van geprinte groentes. In de volgende fase komen daar vlees en vis bij. Peter: “Ik verwacht niet dat we alles kunnen printen, maar ik denk ook dat we nog niet alle mogelijkheden ontdekt hebben.”

In november wil Gastronology de maaltijden op grote schaal gaan aanbieden in zorginstellingen. Daarvoor wordt een productieprinter in gebruik genomen die 2400 kilo per dag kan maken. En zelfs worstenbroodjes behoren daarbij tot de mogelijkheden. Peter: “Of mogen het ook groentebroodjes zijn? Die zijn wat gezonder.”