Taghi vindt stopzetten berichtensysteem eMates onterecht en onnodig

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Het stilleggen van eMates, een berichtensysteem waarmee gevangenen met de buitenwereld kunnen communiceren, is onnodig en onterecht. Dat laat Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, weten via zijn advocaat. Taghi zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

ANP Geschreven door