Buurman vlucht naar binnen na politie-inval: 'Zag agenten met bivakmutsen'

"Ik ben echt geschrokken", vertelt de buurman van het autobedrijf aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg waar woensdagochtend gewapende agenten binnenvielen. Hij heeft geen idee wat er precies aan de hand is. "Dit zijn verschrikkelijk aardige mensen!"

Ook in het bedrijf wordt onderzoek gedaan. Waarnaar precies heeft de politie nog niet bekendgemaakt. "Maar dit is geen reclame voor de buurt", verzucht de buurman van het autobedrijf.

De politie kwam volgens een 112-correspondent in actie nadat een witte auto aankwam bij het bedrijfsgebouw. "Een speciaal arrestatieteam heeft vervolgens iemand overmeesterd. Explosievenverkenners hebben onder en in de auto gezocht naar explosieven."

Een groot onderzoeksteam van vijftien mensen is bezig met het onderzoek. Dit zou plaatsvinden naar aanleiding van een onderzoek van de politie Midden-Nederland.

De buurman is verrast over alle politieactiviteiten in de buurt. Volgens hem zijn zijn buren altijd aardig. "Zowel de vader als de twee zoons! Altijd!"

