Minder klachten overlast vliegbasis Volkel: 'Door oorlog in Oekraïne'

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er bij defensie veel minder klachten over geluidsoverlast van Vliegbasis Volkel binnenkomen. Ten opzichte van de maand februari gaat het om een daling van bijna tachtig procent. Volgens een woordvoerder van de vliegbasis heeft dat waarschijnlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne.

Een verklaring voor de sterke daling is de oorlog in Oekraïne en de deelname aan de NAVO-missie in Oost-Europa, vermoedt de woordvoerder. "Sinds het moment dat wij worden ingezet, is het aantal klachten sterk afgenomen. Omwonenden zien nu de noodzaak in van ons werk. Daardoor is er meer acceptatie van geluid", licht woordvoerder André Bongers van de vliegbasis toe.

In deze nog lopende maand kwamen er vooralsnog 33 klachten binnen over geluidsoverlast, veroorzaakt door opstijgende of landende gevechtsvliegtuigen. Een maand eerder was dat nog 154 keer. Vorig jaar maart stond de teller op 103 meldingen.