'Onbeschrijfelijk verlies', diepe rouw om in Chaam verongelukte broertjes

Familie, collega's en klasgenootjes van de slachtoffers van het tragische ongeval in Chaam zijn nog altijd zwaar ontdaan. Twee kinderen (bijna 1 en 4 jaar) kwamen om bij het ongeluk. Hun moeder en haar derde kind raakten zwaargewond.

De vrouw ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, net als haar derde kind dat volgens de politie 'onder de vijf jaar' is. Het is onduidelijk hoe zij er inmiddels aan toe zijn.

'Onbeschrijfelijk groot gemis'

Donderdag staan er meerdere rouwadvertenties in de lokale weekbladen van Altena, de gemeente waar de slachtoffers vandaan komen. Het leed in de overwegend christelijke gemeenschap is groot.

"We zijn enorm verdrietig, het gemis is niet te bevatten", schrijven de opa's, oma's, overgrootouders en andere familieleden. In weekbladen Het Kontakt - Altena en Altena Nieuws drukken ook anderen uit de gemeenschap hun medeleven uit.

"Wij hebben geen woorden voor het onbeschrijfelijk grote verdriet dat jullie heeft getroffen", schrijft een bedrijf in een advertentie gericht aan de nabestaanden. Ook de school van de kinderen schrijft in een advertentie 'geschokt en intens verdrietig' te zijn na het overlijden van hun leerling uit groep 1 en zijn jongere broertje. De school wenst de familie kracht in dit 'onpeilbare verdriet'.

Een prominente plek is er in de rouwadvertenties ook voor het geloof van de nabestaanden en de slachtoffertjes. "Wij geloven dat zij samen in de hemel mogen zijn, waar geen pijn of verdriet meer is."

Ongeval

Op de Oude Bredasebaan in Chaam botste zaterdagmiddag een auto met daarin drie kinderen en hun moeder op een boom. Twee kinderen (bijna 1 en 4 jaar) kwamen om. De moeder ligt zwaargewond in het ziekenhuis, net als haar derde kind dat volgens de politie 'onder de vijf jaar' is.

De politie zegt nog niets te weten hoe de dodelijke botsing kon gebeurden. De bestuurster is vanwege de dramatische omstandigheden nog niet gehoord, laat de politie zondag weten.

