Tien Colombianen opgepakt bij vondst cocaïnelab in Steenbergen

Drugslab gevonden in loods Steenbergen, tien mensen opgepakt

In een loods aan de Boonhil in Steenbergen is een cocaïnelab gevonden. Hierbij zijn tien mannen uit Colombia gearresteerd, ze zijn tussen de 26 en 66 jaar oud. Dat meldt de politie.

Rond elf uur donderdagochtend wilden opsporingsambtenaren en de douane controle doen in de loods na een melding van een mogelijke sigarettenfabriek. Maar ze troffen allerlei chemische stoffen aan, en de groep mannen. Zij zijn aangehouden en worden verhoord. De brandweer heeft onderzocht om wat voor stoffen het gaat en concludeert dat het om de productie van cocaïne gaat. Er zijn geen eindproducten van cocaïne gevonden. De loods is inmiddels gesloten, de politie is nog tot vrijdagochtend bezig met sporenonderzoek en de ontmanteling van het lab.