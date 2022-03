Willem II neemt definitief afscheid van Joris Mathijsen

Tegelijk met het ontslag van Fred Grim werd technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief gesteld bij Willem II. De Raad van Commissarissen van de Tilburgse club heeft deze week het besluit genomen om dat om te zetten in een definitieve breuk, Mathijsen is woensdag officieel ontslagen.

'Tussen de Raad van Commissarissen en Mathijsen bestaat een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Met het oog op de tegenvallende sportieve prestaties en verschil in visie hoe in te grijpen en het tij te keren acht de Raad van Commissarissen het noodzakelijk afscheid van Mathijsen te nemen', schrijft de club in een kort bericht op de eigen website.

Met Mathijsen als technisch directeur werd er onder leiding van trainer Adrie Koster Europees voetbal gehaald. Daarna ging het echter een stuk minder goed in Tilburg. Vorig seizoen wist het met Zeljko Petrovic aan het roer degradatie nog net te voorkomen, dit jaar zijn er weer degradatiezorgen bij de Tricolores.

In het eerste weekend van maart was er crisisberaad bij de Tilburgse club. Dat volgde na een gelijkspel tegen sc Heerenveen en de toenemende zorgen over de vorm van het elftal en het uitblijven van punten. De uitkomst was dat er afscheid werd genomen van trainer Fred Grim, terwijl Mathijsen op non-actief werd gesteld. Daarmee werd de eerste stap naar een breuk gezet, een paar weken later is het definitieve einde van de samenwerking nu een feit.

Zes jaar

De voormalig verdediger begon een jaar nadat hij afscheid had genomen als voetballer als technisch manager bij Willem II. In 2017 werd hij vervolgens benoemd tot technisch directeur. Na zes jaar is aan de samenwerking tussen Willem II en Mathijsen nu tot een einde gekomen. 'Wij danken Joris voor zijn inzet gedurende deze periode', meldt de club.

