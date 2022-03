Thomas vindt parel in oester: 'Bijzonder, maar rijk word ik er niet van'

1/1 Thomas vindt parel in oester en dat is bijzonder

Stiekem hoopte Thomas Vugts al jaren een parel in een oester te vinden tijdens zijn werk in restaurant Mász in Schijndel. Deze droom werd donderdagochtend werkelijkheid tijdens een proefrondje. Rijk wordt hij er alleen niet van, want wie de parel wil zien moet goed kijken. "Ik had de parel kunnen inslikken."

Net voordat Thomas de oester naar binnen slurpte, viel hem iets vreemds op. "We doen voor de kwaliteit van de oesters vaak een proefrondje. Toen ik de oester openmaakte, viel me meteen op dat het vlees er anders uitzag. Ik kon mijn ogen niet geloven. Er zat een parel op het vlees, die begon ik meteen los te peuteren."

En dat is erg bijzonder, weet hij. "De kans is 1 op de 15.000 dat je een parel in een eetbare oester vindt. Er worden speciale oesters gekweekt voor de parels dus in de eetbare variant zie je ze bijna nooit. Het is ook speciaal dat de parel op het vlees ligt. Normaal gesproken graaft de parel zich in het vlees."

Thomas sluit daarom niet uit dat hij de parel over het hoofd had kunnen zien. "Ik had hem zo kunnen inslikken. Gelukkig weet ik ondertussen hoe het vlees eruit hoort te ziet, maar er zullen vast mensen zijn die parels inslikken en niks door hebben."