Milieuschade na ontsnappen van gas bij Loon op Zand: boete voor Vermilion

Vermilion Energy Netherlands moet een boete betalen van 27.500 euro, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. In 2017 ontsnapte bij Loon op Zand een hoeveelheid aardgas, toen het bedrijf daar gas aan het winnen was. Daarmee kon het milieu gevaar lopen.

Diverse instanties proberen al jaren vergeefs voor elkaar te krijgen dat Vermilion stopt met het winnen van aardgas. Ze wijzen onder meer op schade voor het milieu.

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Het OM vindt dat Vermilion onvoldoende maatregelen heeft genomen om het weglekken van aardgascondensaat te voorkomen. Met de opgelegde is het bedrijf volgens justitie ‘passend’ gestraft.

De boete voor het concern had formeel hoger kunnen uitvallen, maar Vermilion heeft na het incident adequaat gehandeld en de omgeving gesaneerd en schadevergoedingen betaald. Bovendien houdt het OM er rekening mee dat Vermilion 20.000 euro doneert aan Stichting Natuurmonumenten.

Het incident gebeurde op 3 augustus 2017. Via een zogeheten afblaaspijp is enkele seconden aardgascondensaat in de lucht geblazen. De vloeistof is terecht gekomen op akkers en velden in de buurt.

LEES OOK: Gaswinning in Waalwijk en omgeving mag tot 2026 doorgaan, Raad van State verwerpt bezwaren