Mathijs is zich rot geschrokken: 'Ik wist niks van drugslab in mijn loods'

Mathijs Oomen heeft er vannacht niet van kunnen slapen. “Ik dacht telkens, dadelijk staat de politie hier en word ik van mijn bed gelicht”. De 33-jarige Oomen moet even slikken. In een loods van de Steenbergse ondernemer werd donderdag een drugslab voor de productie van cocaïne gevonden.

“De douane belde donderdag op dat ze in mijn loods wilde kijken. Ik was er zelf niet, ik heb mijn vrouw gebeld om de sleutel." In de loods vonden ze een drugslaboratorium. Tien verdachten werden aangehouden, mannen uit Colombia.

De loods aan de Boonhil is intussen helemaal leeggehaald. Alle apparatuur is in twee grote vrachtwagens geladen, die er vrijdagmorgen mee zijn weggereden. Wat achter blijft is de stank “Er hangt een hele sterke chemische lucht binnen”, zegt Mathijs.

De loods is er een van vier loodsen bij het huis van Oomen. In eentje ervan woont hij op dit moment, omdat zijn huis wordt verbouwd. De drie anderen zijn verhuurd. De loods met het drugslab had sinds drie weken een nieuwe huurder. Mathijs zegt dat hij niks in de gaten had. “Toevallig ben ik er de afgelopen drie weken niet geweest, want we verbleven in het huis van vrienden. We pasten op hun hondje.”

Oomen heeft een loonbedrijf en een akkerbouwbedrijf, onder meer in pootaardappelen. Hij is bang dat zijn cliënten denken dat hij iets met het drugslab te maken heeft. “Maar ik wist het echt niet.”

Normaal zegt hij de verhuurde loodsen regelmatig te controleren. “Daar was ik nu nog niet aan toegekomen. Ze zaten er pas een paar weken in." Oomen denkt dat er daarom nog niet echt geproduceerd werd. Ook de andere drie loodsen zijn door de politie gecontroleerd. "Maar gelukkig is daar niets gevonden."