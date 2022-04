Snelweg gaat dicht voor een conditietest van de oude Merwedebrug

De snelweg wordt afgesloten voor een conditietest van de oude Merwedebrug.

De Merwedebrug bij Werkendam gaat in de nacht van maandag op dinsdag dicht voor het doen van een conditietest. "Naar omstandigheden gaat het goed met haar", vertelt Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat over de 'bejaarde' brug. "We gaan het beweegbare deel van de brug testen en nakijken. In samenwerking met de verkeerscentrale gaan we de gigantische klep, die soms open moet voor het scheepvaartverkeer, een paar keer op en neer bewegen."

Rob Bartol Geschreven door

Vorige maand was het precies 61 jaar geleden dat de Merwedebrug bij Werkendam werd geopend door koningin Juliana. De oude dame is na een lange en trouwe staat van dienst inmiddels een 'zorgenkindje' geworden van Rijkswaterstaat. "Ze wordt heel goed gemonitord", vertelt Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat. "Een paar jaar geleden is de brug nog versterkt toen bekend werd dat de constructie niet meer meer veilig was. Ze wordt goed in de gaten gehouden."

"We gaan heel goed controleren of alles nog goed en veilig werkt."

Bij de conditietest van komende week wordt gekeken naar alle beweegbare systemen van de brug. "We gaan heel goed controleren of alles nog goed en veilig werkt." Het beweegbare deel van de brug dat onder meer gecontroleerd gaat worden op veiligheid, besturing en bediening, kwam in de zomers van 2019 en 2020 ook al in het nieuws. De hitte in augustus 2020 was zo extreem, dat de kans reëel was dat het beweegbare deel van de brug door uitzetting klem kwam te zitten. Om erger te voorkomen werd het brugdeel met water gekoeld en moest Rijkswaterstaat het brugdeel ruim één centimeter inkorten.

Voor de 'functionele' test van komende week, gaat de A27 maandagavond om tien uur in beide richtingen op slot. "We hebben tot vijf uur de volgende ochtend uitgetrokken om het beweegbare deel te testen", aldus Hanneke Derksen. "Maar, als we eerder klaar zijn gaat de snelweg ook eerder open. Fietsers en brommers kunnen tijdens de tests wel over het fietspad. Onze medewerkers zullen aangeven wanneer dat kan, want een aantal keren zal de klep openstaan. In ieder geval moeten ze rekening houden met een wachttijd tot maximaal een half uur."

"Daarbij geldt dat de nieuwe brug honderd jaar mee moet gaan."