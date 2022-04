PSV heeft landstitel zo goed als verspeeld, stellen de clubwatchers

PSV heeft met het gelijkspel tegen FC Twente de kansen op de Eredivisie-titel zo goed als verspeeld. Dat stellen Omroep Brabant-verslaggever Yannick Wezenbeek en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

In het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune houdt Elfrink nog een slag om de arm, maar het ziet er volgens de PSV-watcher niet goed uit voor de Eindhovenaren. "Nou ja, je hebt nog een paar procent kans. Ajax moet nog wel voldoende punten pakken. Maar de titel is inderdaad uit zicht, absoluut."

Gakpo

Er ging echt een heleboel mis, vult Wezenbeek hem aan. "Je kunt meerdere oorzaken aanwijzen, maar uiteindelijk gaat het vooral mis bij het eerste halfuur. Je begint gewoon erg zwak aan die wedstrijd. Niet iedereen op het veld was bovendien helemaal fit. Waarom spelen die dan? En waarom begint Gakpo niet, terwijl die later wél een hele helft speelt?"

Elfrink is het daarmee eens. "Ik denk dat je Gakpo gewoon meteen moet opstellen. Het is een rare keuze om dat niet te doen als-ie later toch 45 minuten kan spelen" Schmidt speelt wel vaker niet direct met de sterkst mogelijke opstelling. "Dat is natuurlijk vreemd", zegt Elfrink. "Je wilt volgens mij zo sterk mogelijk aan de wedstrijd beginnen."

Drommel

Een ander punt van kritiek is de rol van Drommel. De keeper van PSV zag er bij twee goals zeer ongelukkig uit - en dat is niet voor het eerst dit seizoen, zegt Elfrink. "Je kan een keer een foutje maken als keeper van PSV, maar bij Drommel gebeurt het wel erg vaak. En die conclusie hadden we eerder ook al eens getrokken."

Voor de Eindhovenaren is er weinig tijd om bij te komen van wat voelt als een nederlaag. Donderdag speelt PSV uit bij Leicester City een kwartfinale voor de Conference League. Volgens Wezenbeek is er nog hoop.

"Tuurlijk, gisteren was het eerste halfuur dramatisch. Maar vergeet niet dat PSV tegen FC Copenhagen prima speelde. Ook de tweede helft gisteren was van een prima niveau. Als je dat kan laten zien tegen Leicester, waarom kun je dan niet verder komen in de Conference League?"

