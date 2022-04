Landelijke storing NS: zondagavond geen treinen meer

Er rijden zondagavond geen treinen meer. Dat meldt de NS. Dit komt door een grote IT-storing die het spoorwegnet zondag grotendeels plat heeft gelegd. De NS kampt al sinds het begin van de middag met de technische storing en die duurt langer dan gedacht. Eerder op de dag meldde de NS dat de problemen om vijf uur verholpen zouden worden.

"Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot", zegt NS in een verklaring. "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd", aldus de NS.

De verwachting is dat maandagochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart, zo stelt de NS.

Systeem werkt niet meer

De storing heeft invloed op het systeem dat actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Dit systeem is nodig om veilig en op tijd te reizen stelt de NS. Wanneer er ergens iets misgaat op het spoor, past het systeem zich daarop aan. Door de storing bleek dat niet meer mogelijk.

De actuele reisinformatie is ook verstoord. De reisadviezen in de reisplanner tonen geen vertragingen of uitgevallen treinen.

Regionale vervoerders

Op de trajecten van regionale vervoerders rijden de treinen wel. Maar ook daarvan kan geen actuele reisinformatie gegeven worden. Bussen worden niet ingezet, zo liet de NS eerder weten aan RTL Nieuws. Daarvoor zou de huidige reizigersstroom te groot zijn.

