Reizigers gestrand: 'Heeft iemand een lift? Ik wil écht naar huis'

Daar sta je dan, op een winderig en koud station ergens in het land. Wachtend op iemand die je asjeblieft mee wil nemen naar Brabant. Zondagavond is dit het lot van talloze reizigers door de landelijke storing van de NS. Op de trein hoeven ze niet te rekenen, een overnachting is voor sommige het enige alternatief.

Via Twitter en andere social media bieden tal van automobilisten gestrande reizigers een lift aan. De hashtag #treinstoring brengt ze met elkaar in contact.

De NS kampt sinds het begin van de zondagmiddag met grote problemen en dat zorgt voor veel chaos. Waar voorheen de verwachting was dat de storing in de avond verholpen zou zijn, kwam de NS later met het bericht dat zondag geen treinen meer rijden.

Vincent Yeers is een van de gestrande reizigers op zoek naar een lift. Hij staat op centraal station in Amsterdam en moet naar zijn woonplaats Eindhoven. “Morgen moet ik weer werken en dat is pas m’n tweede week bij m’n nieuwe werkgever. Ik wil niet nú al een dag vrij nemen”, vertelt hij teleurgesteld.

Hij heeft al verschillende tweets de wereld in gestuurd met zijn noodkreet maar nog geen succes geboekt. “Ik heb wel veel reacties gekregen maar telkens zat de auto al vol. Het zit nog niet mee.”

In de tussentijd heeft hij een friettentje opgezocht, want hij heeft enorme honger en heeft het koud. “Maar ook de friet is hier niet zo lekker als in Brabant”, zegt hij enigszins met een lach.

Als hij geen vervoer vindt, hoopt hij wel een slaapplek te vinden maar dat heeft niet zijn voorkeur want hij wil morgen echt bij z’n baas verschijnen. Later op de avond is hij uiteindelijk met een internationale trein (die rijden wel) onderweg naar Breda/Rotterdam in de hoop dichterbij thuis te komen.

Ramon wil mensen juist graag uit de brand helpen. Hij rijdt volledig elektrisch en is zondagavond vanuit zijn woonplaats vlakbij Goes (Zeeland) in een half uurtje naar Roosendaal gereden. “Ik ben bereid om een pendeldienst te rijden tussen Roosendaal en Vlissingen. Of richting Breda en dan naar Vlissingen.” Maar zondagavond om half tien is het station in Roosendaal al behoorlijk leeg. “Ik vrees dat ik te laat ben maar ik kijk het hier nog even aan.”