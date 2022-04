Treinreizigers gestrand op Brabantse stations: 'Dan maar wachten'

De NS kampt sinds het begin van de zondagmiddag met grote problemen. De NS-treinen zullen tot tenminste acht uur zondagavond niet rijden. Veel reizigers zijn gestrand in Brabant. "Ik blijf maar zitten, ik weet het verder ook niet."

Ruud Leibbrand was met de fiets naar Brabant gereisd en wilde weer terugreizen met de trein, naar Voorburg. Maar het zat er vanwege de treinstoring niet in, vertelt een van de reizigers die stilstaat op station Den Bosch zondagmiddag.

De man staat nu met de fiets ter hand te wachten op meer duidelijkheid. Terugfietsen heeft hij geen zin in. Dan maar wachten. En hij is van velen.

Treinstoring

Talloze mensen op de stations kunnen niet verder reizen zondagmiddag. Thijs Kok, een inzittende van een trein die stilstaat op het perron in Den Bosch, blijft maar gewoon zitten.

"Ik kan nergens heen, dus ik zit hier maar. Wat moet ik anders? We krijgen bijna geen informatie hier. Ik heb geen idee wanneer we weer kunnen rijden", vertelt de man.

Ook op Twitter klagen veel mensen dat ze vaststaan in Brabant. "Ik ga maar teruglopen van Breda naar Tilburg", aldus een anonieme twitteraar. Met de hashtag #liftgezocht proberen sommige mensen alsnog via een lift op de plek van bestemming aan te komen.

Reisinformatie verstoord

Er is veel onduidelijkheid op de stations. De actuele reisinformatie is verstoord. De reisadviezen in de reisplanner tonen geen vertragingen of uitgevallen treinen.

"Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven. We werken hard aan het herstel, maar helaas is nog niet te zeggen hoelang deze situatie zal duren", laat een woordvoerder weten. Op de trajecten van regionale vervoerders rijden de treinen wel. Maar ook daarvan kan geen actuele reisinformatie gegeven worden.

