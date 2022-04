NS: storing duurt nog uren, zeker geen treinen tot 20.00 uur

De NS kampt zondag sinds het begin van de middag met een technische storing - en die storing duurt langer dan gedacht. De NS-treinen zullen tot tenminste acht uur 's avonds niet rijden. Eerder op de dag meldde de NS dat de problemen om vijf uur verholpen zouden worden.

De actuele reisinformatie is ook verstoord. De reisadviezen in de reisplanner tonen geen vertragingen of uitgevallen treinen.

'Geen enkele informatie'

"Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven. We werken hard aan het herstel, maar helaas is nog niet te zeggen hoelang deze situatie zal duren", liet een woordvoerder zondagmiddag weten.

De NS adviseert mensen hun treinreis met de NS uit te stellen. "Of als je onderweg bent, andere reisopties te zoeken."

Regionale vervoerders

Op de trajecten van regionale vervoerders rijden de treinen wel. Maar ook daarvan kan geen actuele reisinformatie gegeven worden.

Aan RTL Nieuws laat de NS weten dat er geen bussen worden ingezet. Daarvoor is de reizigersstroom volgens een woordvoerder 'te groot'. De treinen die nu nog reden, stopten op het eerstvolgende station maar er is geen alternatief vervoer beschikbaar. De NS kan daar naar eigen zeggen 'nu niets anders van maken'.

