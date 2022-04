Dick Jaspers wint voor het eerst wereldbeker in Las Vegas: 'Eindelijk'

Dick Jaspers (Archieffoto: ANP, Rias Immink).

Biljarter Dick Jaspers heeft voor het eerst de wereldbekerwedstrijd driebanden van Las Vegas gewonnen. De nummer 1 van de wereld, die voor de derde keer in de eindstrijd stond in de Amerikaanse stad, was in de finale in dertig beurten met 50-43 te sterk voor Sameh Sidhom uit Egypte.