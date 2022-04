Bewondering voor Mathieu van der Poel na winst in Ronde van Vlaanderen

Van der Poel juichend over de finisht tijdens de Ronde van Vlaanderen (Foto: ANP)

'Magistraal, slim en een zegen voor het wielrennen'. Het is een greep uit de media-uitingen van diverse nationale en internationale kranten over het optreden van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. De Brabantse wielrenner wist Tadej Pogacar in de laatste honderden meters te kloppen, terwijl juist de Sloveen de beste papieren had volgens de kranten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Volkskrant: ‘Zonder ervaring winnen op ervaring’ Van der Poel reed voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen. Dat is nog niet heel vaak maar toch drie keer meer dan zijn concurrent Tadej Pogacar. Dat de Brabantse wielrenner iets meer ervaring had was volgens de krant terug te zien in de slotfase. De Sloveen leek 500 meter voor de streep nog de beste papieren te hebben maar verloor het pokeren van een meer ervaren Van der Poel. AD: 'Ongekend staaltje blufpoker' Het AD heeft zelden zo'n slotfase gezien. Beide renners bleven volgens de krant erg lang pokeren en waren misschien zelfs te laat. Uiteindelijk maakte dat voor Van der Poel niks uit en won hij voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen. NRC: ‘Pogacar de sterktste, Van der Poel de slimste’ NRC noemt het een goede zet dat Van der Poel nog twee achtervolgers bij liet komen. Toen hij de sprint aanging zat zijn grootste concurrent ingesloten. De Brabander was daarna de sterkste in de sprint en won zijn tweede Ronde van Vlaanderen. Pogacar was de sterkste renner zondag, maar Van der Poel de slimste.

Tadej Pogacar lijkt Mathieu van der Poel te lossen (Foto: ANP)

Sporza: ‘Van der Poel is een zegen voor het wielrennen’ Bij Sporza zijn de twee wielercommentatoren, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer, aan het woord. Zij komen superlatieven te kort over het wielerduel van zondagmiddag. Zij noemen Van der Poel een zegen voor het wielrennen. Daarnaast wordt er ook ingezoomd op het feit dat er Belgen zijn die het de Nederlandse wielrenner zouden misgunnen. Maar daar zijn de commentatoren duidelijk over. “Je kán niet tegen hem zijn.” Het laatste nieuws: ‘Pogacar maakte de fout van zijn leven’ Het laatste nieuws is natuurlijk ook lovend over Mathieu van der Poel, maar zagen zijn naaste concurrent Tadej Pogacar een grote fout maken door te veel te pokeren richting de eindstreep. Volgens de krant was de Sloveen de hele koers de beste renner tot 200 meter voor de streep. “Dit is misschien wel de fout van zijn leven.”

Pogacar gooit gefrustreerd zijn handen omhoog (Foto: ANP)

Gazzetta dello Sport: ‘Van der Poel – Pogacar is het duel van de toekomst’ Dat het een geweldige strijd was tussen Van der Poel en Pogacar zagen ook de Italianen. Gazzatta dello Sport kijkt al verder en verwacht dat de twee renners in de toekomst veel meer duels uit gaan vechten. Dit zijn volgens hen de beste renners van het moment. “Van der Poel – Pogacar is het duel van de toekomst.” L’equipe: ‘Een magistraal duel’ In de Franse media krijgt het duel in de Ronde van Vlaanderen ook veel aandacht. De grootste sportkrant van Frankrijk noemt het een magistraal duel en een schok in het wielerlandschap. Met dat laatste doelt de krant op een ijzersterke Pogacar die een keer niet won. Iets wat volgens de Fransen uniek is. Daarom alle complimenten voor Van der Poel die het slimste gepokerd heeft.