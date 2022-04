Mathieu van der Poel opnieuw de sterkste in de Ronde van Vlaanderen

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. In Oudenaarde won de 27-jarige Van der Poel na 272 kilometer de sprint van een groepje van vier.

Na afloop gaf Van der Poel aan dat Pogacar, de winnaar van de Tour de France, misschien wel de sterkste was in koers zondag. Hij had de 'offensief rijdende' Sloveen zelfs de zege gegund.

Na het wegvallen van de Belg Wout van Aert, die thuis zit met een coronabesmetting, startte Van der Poel zondagochtend als topfavoriet aan de wielerklassieker door het Vlaamse land. Die favorietenrol maakte hij meer dan waar.

Tweede keer

Het was zondag zijn tweede zege in Vlaanderens Mooiste, zoals de koers wordt genoemd. In 2020 won Van der Poel 'de Ronde' al na een meeslepend duel met Van Aert. Vorig jaar werd hij tweede achter de Deen Kasper Asgreen.

Het was voor Van der Poel zondag alweer zijn derde zege sinds zijn rentree twee weken geleden. Een slepende rugblessure hield hem lange tijd aan de kant. Woensdag nog was hij de sterkste in Dwars door Vlaanderen.

Amstel Gold Race

Na zijn zege bevestigde Van der Poel dat hij volgende week aan de start staat van de Amstel Gold Race. De Limburgse klassieker die hij in 2019 na een buitengewoon spannende finale won. In 2020 ging de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen niet door en vorig jaar laste Van der Poel na de Ronde van Vlaanderen een rustperiode in met het oog op zijn mountainbike-ambities.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix liet lang in het midden of hun Nederlandse kopman volgende week zondag in Limburg zou verschijnen. Na de Amstel Gold Race volgt nog Parijs-Roubaix. Dan zit het klassieke voorjaar voor Van der Poel er naar alle waarschijnlijkheid op. "Luik-Bastenaken-Luik zal ik normaal gesproken niet rijden. Zeker niet als ik in de Giro d'Italia start, al is dat nog niet 100 procent zeker."

LEES OOK:

Oppermachtige Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel net geklopt in eindsprint Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel wint Ronde van Vlaanderen: 'Moest de sprint van mijn leven rijden'