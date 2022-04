Paardenboer Hans heeft het moeilijk: 'Er gebeurt veel in zijn hoofd'

Boer Zoekt Vrouw met een vertwijfelde Hans.

Het Boer Zoekt Vrouw keuzemoment van de boeren Rob en Jouke en boerin Janine zorgde zondagavond voor de nodige emoties, vooral bij de logees. Onze paardenboer Hans heeft het moeilijk. Het is duidelijk dat Dinie hem raakt. Op alle mogelijke manieren, zo ziet ook onze Boer Zoekt Vrouw-expert Steffi.

Jacky Goossens Geschreven door

De sfeer bij de Strijbeekse paardenboer Hans was wat ongemakkelijk, op het pijnlijke af soms. Met de twijfelende weduwe Dinie die het wel erg veel over haar overleden man heeft en Annette die nauwelijks een rol lijkt te spelen. Wat is er toch aan de hand? Steffi weet het. “Hij doet echt zijn best, maar er gebeurt veel in zijn hoofd. Die opmerking van Dinie dat het allemaal wel wat vriendelijker kan, kwam hard binnen bij hem. Dat maakt hem onzeker. Juist omdat zij het zei. Ze doet hem veel, dat is duidelijk. Maar ze blijft en geeft het dus wel een kans. Ze had er ook de stekker uit kunnen trekken. Ik denk dat ze meer tijd nodig hebben.”

Boer Zoekt Vrouw boer Hans (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

De Friese melkveehouder Jouke vond de Limburgse Marion ‘te pittig’ en stuurde haar naar huis. "Ik vraag me af of hij mij ken, zei ze geëmotioneerd tegen Yvonne. "Ik ben eigenlijk heel onzeker." Terwijl zij in tranen haar koffer pakte, pakten Lotte en Karlijn een lekker banaantje en ging Jouke over tot de orde van de dag: koeien melken. Steffi: "Haha, die bananen ja, dat vonden wij ook wel een bijzondere manier om het vertrek van Marion ‘te vieren’. En Jouke heeft gewoon niet in de gaten gehad hoe leuk zij hem vond. Hij heeft haar verdriet niet gezien en reageert nogal nuchter. Dat maakt Karlijn, die ook wel pittig is, misschien wat onzeker: is pittig zijn wel of niet goed? We wachten het af.”

Boer Zoekt Vrouw boer Jouke (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

Ook in Gelderland rolden er tranen. Rob maakte een eind aan de droom van Sylvia. Dit terwijl ze kort voor het keuzemoment nog aan Yvon liet weten ‘kriebels te voelen’. In tegenstelling tot Wendy die nog wacht op het ‘Eureka-moment’ en Sonja die twijfelt over haar gevoelens voor de fruitteler. “Tja, hij stuurt de vrouw naar huis die hem als enige helemaal geweldig vindt. Dat is sneu natuurlijk. Want Wendy is wel flirterig, maar ook kritisch en recht voor z’n raap. Die ‘gooi er tien cent in en je krijgt acht cent terug’ van haar vond ik wel een goeie. In combinatie met de even kritische Sonja zou het nog wel eens kunnen gaan vlammen daar, zowel tussen de vrouwen als tussen Rob en de vrouwen”, voorspelt Steffi.”

Boer Zoekt Vrouw boer Rob (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

Bij de Limburgse schapenhouder Janine gebeurde precies wat Steffi vorige week zag aankomen. Michiel overspeelde zijn hand en moest vertrekken. Tot grote verrassing van de Friese Sander die dacht dat hij de klos was. Christiaan blijft Janine vooral een ‘hardwerkende vrouw’ vinden. “Jammer voor Michiel, maar je voelde dat het allemaal te beklemmend was voor haar. De Fries kwam beter uit de verf, maar ik denk dat hij er ook nog is door het gesprekje van Yvon met Janine. De mannen maken evenveel kans en vinden haar allebei geweldig. Christiaan moet wel wat meer doen dan alleen zijn spierballen laten zien, dan komt het wel goed daar”, verzekert Steffi.

Boer Zoekt Vrouw boerin Janine (foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV).

De ster van de zondagavonduitzending was zonder twijfel Maud van de Drentse melkveehouder Evert. De schuchtere boer die zichtbaar geniet en bekende dat Het is zo stil in mij van Van Dik Hout zíjn nummer is. "Je hoeft niet te praten hoor", zei Maud tegen hem terwijl ze de ene na de andere vraag op hem afvuurde. Kan het romantischer? Steffi: “Dit was toch geweldig om naar te kijken? Samen met Evert op de tractor en zoals ze van de geboorte van dat kalf een romantisch moment maakte, een betere pr voor de agrarische sector is er niet. Dus ja, Maud blijft, dat kan niet anders. En helaas voor Cora, maar ik denk dat zij volgende week naar huis gaat.”