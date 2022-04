Man rijdt in op agenten in Oss: negen maanden cel

De 41-jarige man uit Oss die vorig jaar december op politieagenten inreed in Heesch krijgt negen maanden cel en een rijontzegging van een jaar.

In het centrum van Oss kreeg de man op vrijdagmiddag 10 december een stopteken omdat de auto waarin hij reed niet geregistreerd stond. De bestuurder van de auto ging er echter met hoge snelheid vandoor. De man was onder invloed van de harddrug amfetamine. Hij reed tijdens de wilde achtervolging in op een aantal politieagenten. De auto kon door politiewagens worden klemgereden. De agenten bleven ongedeerd.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een viervoudige poging tot doodslag, omdat de verdachte de agenten in politieauto’s in levensgevaar zou hebben gebracht. Volgens de rechtbank kan niet zeker worden vastgesteld dat er een grote kans bestond dat de agenten om het leven zouden komen door zijn rijgedrag.

Het is zeker niet de eerste keer dat de man ongepast rijgedrag vertoonde. Hij is zeven keer eerder veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. In Oss reed hij ook zonder rijbewijs. Hiervoor is hij nu opnieuw veroordeeld. De man zat vaker onder invloed achter het stuur. Inmiddels zijn er vijftien auto’s van hem in beslag genomen.

