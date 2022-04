Been kwijt bij kermisongeluk: 30 uur taakstraf en boete voor exploitant

Kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom heeft dinsdag een taakstraf van 30 uur gekregen en een boete 7500 euro. Dit krijgt hij vanwege een ernstig ongeluk in 2019 in Wijchen. Daar brak een gondel van de attractie Deca Dance af en raakten een man en zijn 8- jarige zoon ernstig gewond. De vader verloor zijn rechterbeen. Exploitant Vale heeft de attractie niet goed onderhouden en er een ongekwalificeerde lasser aan laten werken, stelt na justitie dinsdag ook de rechter in Den Bosch.

De twee slachtoffers zaten nietsvermoedend in de snel ronddraaiende attractie, toen de gondel waarin ze zaten losschoot en onder een bodemplaat terechtkwam. Vader Marco van As (40) verloor zijn rechterbeen, zijn linkerknie raakte verbrijzeld en hij raakte gewond aan zijn hoofd. Zijn zoon van acht brak een pols. Het ongeluk gebeurde op maandag 16 september 2019, in het Gelderse Wijchen.

Nachtmerrie

Kermisexploitant Frank Vale (55) sprak tijdens de zitting, twee weken geleden, van een nachtmerrie die hem en zijn zoon was overkomen. Vale, die onder meer ook bekend is van de kermis in Tilburg, was er zelf niet bij toen het drama zich voltrok. Zijn zoon beheerde op dat moment de Deca Dance. Vale: "Hij belde me in paniek op en schreeuwde: de gondel is afgebroken, papa. Kom alsjeblieft." Binnen een paar minuten was hij er.

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de zitting een werkstraf van 120 uur en een boete van 15.000 euro. Ook zou Vale nog eens 10 mille moeten betalen wanneer hij weer in de fout gaat. Justitie vindt dat hij 'zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt door schuld'.

Ook heeft hij de attractie volgens het OM niet goed onderhouden en een eerder uitgevoerde reparatie niet gemeld in het logboek. Het ongeluk gebeurde doordat een arm afbrak waaraan de gondel vastzat. Een vermoeiingsbreuk wordt het genoemd, wat betekent dat de breuk niet in één keer is ontstaan maar langzamerhand steeds erger werd.

Lasser werkte zonder certificaat

Vale had de Deca Dance eerder dat jaar nog door een lasser onder handen laten nemen, omdat hij een scheur had ontdekt in een van de armen. De lasser had echter geen certificaat en de kermisexploitant was hiervan op de hoogte. “In mijn ogen was hij deskundig, anders had ik hem de attractie echt niet laten repareren. Dat is achteraf een verkeerde inschatting geweest”, zo zei Vale die tijdens de rechtszaak ‘natuurlijk’ spijt betuigde.

LEES OOK: Man verliest been bij ongeluk op de kermis: werkstraf en boete geëist