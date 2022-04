Johan Cruijff's energie hangt al 14 jaar in school: 'Blijft waanzinnig'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het Johan Cruyff College bestaat 14 jaar

Een veertienjarig schooljubileum? Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar niet wanneer de opleiding is vernoemd naar de legendarische nummer veertien, Johan Cruijff. In 2008 opende de voetballegende het Johan Cruyff College in Roosendaal. De school kent sindsdien een indrukwekkende erelijst aan afgestudeerde topsporters.

Zelf kan Cruijff het jubileum helaas niet meer meemaken. Hij overleed in 2016, maar zijn energie is nog alom aanwezig op de school in Roosendaal. “Ik heb van Johan geleerd dat je moet denken in mogelijkheden, dat je soms eigenwijs moet zijn om een student te helpen terwijl dat eigenlijk niet kan. Dat is het typische Cruijffiaanse van hier”, zegt directeur Herman Kruis.

Het Johan Cruyff College is onderdeel van onderwijsinstelling Curio. Jonge talenten volgen er een volwaardige mbo-opleiding die is aangepast aan hun topsport programma. Oud-profrenner Moreno Hofland (30) uit Roosendaal volgde er de opleiding commerciële economie. Hij heeft goede herinneringen aan zijn schooltijd. “Ik heb hier mijn studie gedaan en daarnaast het maximale uit mijn carrière kunnen halen. Dat was een stuk moeilijker geweest op een reguliere opleiding. Je merkt dat mensen hier supergedisciplineerd en competitief zijn. Dat zijn eigenschappen waarin je elkaar vindt en ook helpt”, vertelt Moreno.

De oud-renner heeft Johan Cruijff twee keer tijdens zijn schooltijd ontmoet. “De manier waarop hij dingen kon uitleggen was ontzettend inspirerend en motiverend.” “Cruijff was altijd zeer betrokken bij de studenten. Hij had niks met bobo’s”, vult directeur Herman aan. Topkarateka Ruby Goedhart (17) uit Dordrecht is één de 180 huidige studenten. “Mensen vinden het altijd bijzonder wanneer ik zeg dat ik op het Johan Cruyff College zit. Zelf vind ik het ook heel cool. Vroeger wist ik niet zoveel over Johan Cruijff maar inmiddels natuurlijk wel. Hierna wil nog een opleiding fysiotherapie doen.”

Juist de combinatie van de maatschappelijke- en sportcarrière is volgens directeur Herman Kruis belangrijk. “Het is niet iedereen gegeven om de top te bereiken. Slechts tien procent slaagt hierin. Maar ook de weg er naar toe is ongelofelijk waardevol voor de rest van je leven.” De voormalig bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam is sinds de start aan de opleiding verbonden. “Ik denk dat dit concept nog heel lang blijft bestaan. We zijn nog steeds bezig om het verder te ontwikkelen. Zo hebben we nu ook twaalf studenten in het buitenland." Handballer Niels Versteijnen van het Nederlands team bijvoorbeeld. Maar ook basketbalster Carlice Poelstra die in Duitsland speelt. ”We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren en met het moderne onderwijs kan dat.” Eigenlijk zou Herman (66) al van zijn pensioen kunnen genieten, maar stelt dat nog even uit. “Ik denk nog zo’n twee jaar. Jonge ambitieuze mensen met een droom verder helpen, blijft waanzinnig om te doen. Dat is ook het gedachtegoed van Johan Cruijff.”