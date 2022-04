Tilburg gaat voor progressief gemeentebestuur: GroenLinks, D66, VVD, PvdA

Na de grote winst van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen was het weinig verrassend: Tilburg gaat voor een progressief bestuur. Dat schrijft informateur Joris Bengevoord woensdag aan de Tilburgse gemeenteraad.

Bengevoord heeft met alle raadsfracties gesproken. De meeste partijen vinden het op basis van de verkiezingsuitslag logisch dat GroenLinks, D66 en VVD het voortouw nemen, is zijn conclusie.

Deze drie partijen hebben nog geen meerderheid, dus er moet minstens nog een vierde bij. Bengevoord richt zijn blik op partijen die gewonnen hebben: PvdA, 50Plus Tilburg en Lokaal Tilburg. De PvdA vindt hij de meest logische keuze.

CDA ziet als verliezer voor zichzelf geen rol in het nieuwe gemeentebestuur. Ook de partij van Hans Smolders, LST, is geen waarschijnlijke kandidaat voor de nieuwe coalitie: “Deze partij gaf aan ideologisch verder van GroenLinks en D66 af te staan”, schrijft de informateur in zijn conclusie.

Maandag bespreekt de Tilburgse gemeenteraad het advies van de informateur.

