14-jarige scholier kreeg stroomstoot en werd met mes in gezicht gekrast

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Noël van Hooft. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/3 Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties

De 14-jarige jongen die woensdagmorgen op weg was naar school, wilde iemand helpen toen hij werd aangevallen met een stroomstootwapen en een mes. Twee jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud belaagden slachtoffer toen hij over het fietspad het Molenven in Stiphout fietste. Hij werd de bosjes ingetrokken, kreeg een stoomstoot en ook werd hij met een mes in het gezicht gekrast.

De 14-jarige scholier was rond tien voor halfnegen vanuit zijn woonplaats Helmond op weg naar zijn school in Eindhoven, meldt de politie. Op het Molenven in Stiphout ziet hij iemand op zijn hurken aan de kant van het fietspad zitten. De jongen stopt en vraagt of hij misschien hulp nodig heeft. Op dat moment springt de belager op en probeert de jongen te raken met een stroomstootwapen. De scholier ziet kans om het uit zijn handen te slaan, maar dan wordt hij door de tweede dader van achteren bij zijn nek gegrepen en krijgt hij een stroomstoot. Met fiets en rugzak bosjes ingetrokken

De jongen wordt met zijn fiets en zijn rugzak de bosjes ingetrokken. De daders doorzoeken de rugzak maar ze vinden niets van waarde. Een van de jongeren krast daarna met een steekwapen in het gezicht van de jongen. Terwijl de twee met elkaar in gesprek zijn, probeert de 14-jarige nog te vluchten, maar dit mislukt. Een van de daders haalt nog met het steekwapen uit richting het slachtoffer waarbij zijn jas wordt geraakt. Daarna gaan de twee er vandoor.

Foto: Noël van Hooft.

Zoektocht met speurhonden en politiehelikopter

Een zoektocht met speurhonden en een politiehelikopter levert niets op. De jongen is door personeel van de ambulance behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis, maar is erg geschrokken. Het signalement van de jongen die gehurkt langs de kant van het fietspad zat: Blanke jongen

14 à 15 jaar oud

1.70 meter

Blond krullend haar

Sproeten in gezicht

Zwarte muts

Zwarte gezichtsbedekking

Zwart/grijs gewatteerd jack met capuchon tot op de heupen met geel trekkoord (Parajumper)

Zwarte trainingsbroek met witte strepen

Zwarte/witte schoenen van Nike

Zwarte handschoenen Het signalement van de tweede dader: Blanke jongen van ongeveer 16 à 17 jaar oud

1.80 meter groot

Slank postuur

Blauw mondkapje

Zwarte pet met rood opschrift Male Lions met de cap naar voren

Zwart kort haar

Donkerblauw dun jack van Nike

Groene regenlaarzen

Donkere broek, die over de laarzen werden gedragen

Zwarte handschoenen De politie is op zoek naar getuigen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. LEES OOK: Jongen (14) gewond bij steekpartij, politie is op zoek naar jonge daders