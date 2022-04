Roger Schmidt prijst doelman Yvon Mvogo: 'Hij heeft lang moeten wachten'

Bij PSV zal niemand wakker liggen van het feit dat de wedstrijd tegen Leicester geen spektakelstuk was. De Eindhovenaren zijn tevreden met het 0-0 gelijkspel en hopen de klus in eigen huis af te maken. Ook kon er een voorlopige streep onder de keeperssoap van de afgelopen dagen.

PSV speelde in Leicester iets anders dan gebruikelijk. Maar Roger Schmidt zag zijn tactiek goed uitpakken. “Normaal verdedigen we hoog op het veld. Maar nu hebben we bewust gekozen om wat meer in te zakken. We hebben maar twee kansen weggegeven. Dat is heel knap.”

Natuurlijk zag de Duitse oefenmeester nog genoeg verbeterpunten. “Ik denk dat we aanvallend wel meer hadden kunnen brengen, alleen de laatste pass ontbrak. We moeten sneller handelen in dat soort situaties, misschien had er dan wel meer in gezeten.”