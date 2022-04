112-nieuws: botsing auto's in Breda • vrachtwagen op A67 stilgevallen

05.45

Een vrachtwagen heeft zich vrijdagochtend vastgereden onder het dak van een benzinestation aan de Barrier in Bergeijk. De chauffeur wilde gaan tanken maar had over het hoofd gezien dat een andere vrachtwagen kort daarvoor het dak van het tankstation had vernield. Die eerste vrachtwagen was geladen met hout en had de kraan nog omhoog staan. De chauffeur beschadigde daardoor het dak en is er daarna vandoor gegaan.

De tweede chauffeur zag de schade aan het dak over het hoofd en reed zich vast. De brandweer moest eraan te pas komen om enkele delen van het dak weg te halen. Hierdoor kon de vastgereden vrachtwagen weer naar achteren rijden. De politie doet onderzoek naar de doorgereden vrachtwagen, zodat de schade nog verhaald kan worden.